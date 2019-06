Autonomia, il governatore del Veneto Zaia: Roma si decida, votino

Roma, 6 giu. (askanews) - "Sarà la ministra dell'Autonomia, come l'ho ribattezzata io, Erika Stefani a portarci l'autonomia. Il progetto c'è, ha fatto un bel lavoro, adesso Roma si decida, votino e si vada avanti perché i presupposti ci sono tutti": lo ha affermato il governatore del Veneto, Luca Zaia, a margine della cerimonia in Prato della Valle a Padova per il 205esimo anniversario dell'Arma dei Carabinieri.

"Ho la sensazione che l'autonomia comunque passerà, se questo governo non vuole scrivere questa pagina di storia arriverà qualcun altro che la scriverà e sarebbe male perché i presupposti e i numeri ci sono, le promesse e gli impegni ce le siamo prese noi ed è giusto che le portiamo avanti noi", ha aggiunto il governatore veneto.

Sulla crisi del governo giallo-verde all'indomani del crollo dei consensi del Movimento 5 stelle alle Europee, Zaia ha tagliato corto:

"La stabilità si trova leggendo il contratto di governo, se si applica quello si trova stabilità".