Xi Jinping a Mosca da Putin: nuova era nei rapporti Cina-Russia

Roma, 5 giu. (askanews) - Il presidente cinese Xi Jinping è in Russia per una visita di tre giorni volta a rafforzare i rapporti economici e la cooperazione tra i due paesi, proprio nel momento in cui il gigante cinese soffre la guerra commerciale con gli Stati Uniti.

Il presidente russo Vladimir Putin ha riservato a Xi un'accoglienza degna di tutti gli onori, poi, durante il loro incontro al Cremlino ha parlato di "un momento chiave nelle relazioni" tra i paesi e il presidente cinese ha aggiunto: "E le nostre relazioni saranno sempre meglio", confermando l'inizio di una "nuova era".

Parlando alla stampa russa prima della visita, Xi aveva dichiarato che "Cina e Russia hanno una forte fiducia politica reciproca e si sostengono sulle questioni che riguardano i rispettivi interessi fondamentali e le principali preoccupazioni".

La delegazione cinese ha portato due panda in regalo, che saranno destinati allo zoo di Mosca. Poi Xi si sposterà a San Pietroburgo.