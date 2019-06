Ue, Conte: nel 2019 maggiori entrate tributarie e contributive

Milano, 5 giu. (askanews) - "Non ho letto ancora le raccomandazioni dell'Ue, però posso dire che il monitoraggio dei nostri conti per il 2019 sta evidenziando delle entrate tributarie e contributive maggiori rispetto alle previsioni di stima e questo ci consente di avere dei margini e un andamento complessivo migliore del preventivato e di poter reagire meglio alla congiuntura non favorevolissima in questo momento". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti nel corso della sua visita in Vietnam.