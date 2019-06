"Ballata per Genova", Amadeus: il 14 giugno siamo tutti genovesi

Roma, 5 giu. (askanews) - "Un appuntamento imperdibile, venerdì 14 giugno in diretta su Rai Ballata per Genova. Ovviamente da Genova, piazzale Kennedy, proprio sul mare. Una serata dedicata a questa meravigliosa città, parleremo della sua storia, cultura, tradizioni, musica, tutto quello che Genova ha regalato all'Italia e al mondo intero. Saremo insieme, perché sarà una serata indimenticabile, quella sera saremo tutti genovesi, ovviamente tra i genovesi ci saranno Luca e Paolo, e tra i non genovesi che si sentiranno genovesi ci sono io, Antonella Clerici e Lorella Cuccarini e spero anche voi!": così Amadeus, conduttore assieme a Luca e Paolo, Lorella Cuccarini e Antonella Clerici della serata evento promossa da Msc Foundation, Regione Liguria e Comune di Genova per celebrare

la grande bellezza e il fascino della città della Lanterna, insieme alla straordinaria capacità

di reazione dimostrata in occasione del crollo di Ponte Morandi.

Durante la serata anche una raccolta fondi per regalare alla città il "Parco del Mare", innovativo progetto di riqualificazione ambientale della Val Polcevera per bambini e famiglie.

Andrà in onda venerdì 14 giugno in diretta su Rai 1 dalle ore 21.25 (e in contemporanea su Rai Radio 1) la serata in cui simbolicamente, l Italia tutta abbraccerà Genova - a 10 mesi dalla tragedia di Ponte Morandi -, in un mosaico fatto di parole, suoni, danza, momenti di riflessione e divertimento.

Il cast è ricco di star della musica italiana: la voce inconfondibile di Laura Pausini; il talento di Biagio Antonacci, la classe e la raffinatezza di Gino Paoli con Danilo Rea; Cristiano de André, unico grande erede del patrimonio musicale deandreiano; il pop di Raf e Umberto Tozzi e per i più giovani Arisa, The Kolors ed Elodie. Per questa speciale occasione si è formato per naturale alchimia un inedito trio di sopraffini autori e cantautori, fondatori di grandi band che hanno fatto la storia della musica italiana: Piero Cassano (Matia Bazar), Vittorio de Scalzi(New Trolls) e Franco Gatti (Ricchi e Poveri).

Gli artisti saranno accompagnati in versione live da un orchestra di 20 elementi diretta dal Maestro Diego Basso.

E dulcis in fundo: Anna Mazzamauro, la mitica signora Silvani, attrice tra le più apprezzate della televisione e del cinema italiano, legata indissolubilmente alla figura di un grandissimo genovese come Paolo Villaggio, si unirà ad altri colleghi del mondo della tv e dello spettacolo nell omaggio al capoluogo ligure.

Sono 12.000 i biglietti gratuiti che verranno messi a disposizione dei cittadini e dei turisti: tutti sono chiamati a partecipare.