Conte in Vietnam: obiettivo interscambio 10 mld dollari

Milano, 5 giu. (askanews) - "E' stato un incontro molto utile perché abbiamo creato le premesse e approfondito le prospettive per un ulteriore rafforzamento del partenariato già allo stato molto incoraggiante: l'interscambio raggiunge 4,4 miliardi di dollari, dobbiamo incrementarlo, abbiamo ragionato di portarlo a 6 miliardi, poi a 10. Il Vietnam ha un mercato interno giovane e vitale e il made in Italy è la risposta naturale alle nuove esigenze della popolazione vietnamita". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in visita in Vietnam, nel corso delle dichiarazioni congiunte con il primo ministro Nguyen Xuan Phuc.