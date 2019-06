La raccolta dei piselli Findus, in tre ore dal campo al freezer

Senigallia, 4 giu. (askanews) - Ha preso il via nella campagna marchigiana la raccolta dei piselli Findus, prodotti dall'inizio degli anni '60 e che ogni anno finiscono sulla tavola di oltre nove milioni di italiani, con una produzione di circa 30 mila tonnellate. Una coltivazione quella dei piselli Findus, che ha regole ben precise e un percorso tassativo. Decisivo è il momento della raccolta e il lavoro del team di agronomi dell'azienda, così come fondamentale è il supporto degli agronomi locali.

Il responsabile degli agronomi Findus, Fabrizio Fontana: "Il momento della raccolta è cruciale, perché la finestra di raccolta ottimale significa ottenere un prodotto di alta qualità. La finestra di raccolta è in effetti uno spazio temporale che va tra il prodotto non dolce e un prodotto sovrammaturo che perde quelle caratteristiche che per Findus sono fondamentali, che sono la dolcezza e le tenerezza del prodotto".

La raccolta inizia nel mese di maggio e si conclude a metà giugno. Anche le aree di coltivazione dei piselli devono rispondere a specifiche caratteristiche. In Italia l'area identificata è a cavallo tra le Marche, l'Umbria e l'Abruzzo. Dopo il via libera dell'agronomo i piselli vengono raccolti da macchine che consentono di chiudere la raccolta del campo entro un giorno e garantire la qualità del prodotto. I piselli vengono poi trasportati in fabbrica. Qui vengono sottoposti a diversi sistemi di controllo per identificare eventuali difetti rispetto agli standard Findus e avviene una prima verifica organolettica.

Per garantire che le caratteristiche e le proprietà nutritive dei piselli restino inalterate è fondamentale che vengano surgelati entro tre ore. Questo il tempo che passa dal campo al freezer. I parametri principali che contraddistinguono i piselli Findus sono tre: tenerezza, dolcezza e dimensione. Solo i piselli che rispettano questi standard diventeranno i famosi piselli Findus, e i celebri "Pisellini Primavera" sono la parte migliore di questo raccolto: sono i più piccoli, teneri e dolci".

"Soltanto dopo diversi passaggi di controllo il prodotto può essere marchiato Findus. La nostra specifica è molto restrittiva e non tutti i campi possono avere questo marchio di qualità".