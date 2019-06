Gb, Boris Johnson lancia la sua candidatura a premier

Londra, 3 giu. (askanews) - Nel giorno della visita di Stato di Donald Trump nel Regno Unito, Boris Johnson lancia la sua candidatura ufficiale come leader dei conservatori e futuro premier britannico, per il dopo Theresa May, che lascerà l'incarico il 7 giugno 2019.

E lo slogan con cui si presenta l'ex ministro degli Esteri, che lasciò il governo nel novembre 2018 proprio per denunciare la bozza di accordo che Theresa May aveva negoziato con Bruxelles, non poteva non riguardare la Brexit, e più che come un claim elettorale, suona quasi come un monito; la rottura con l'Unione Europea - ha detto - avverrà il 31 ottobre, con o senza accordo.

Tredici membri del Partito Conservatore sono candidati alla successione di Theresa May. "È arrivato il momento di unire la nostra società e il nostro Paese per sviluppare le infrastrutture, investire nell'istruzione, migliorare il nostro ambiente e sostenere il nostro fantastico servizio sanitario", ha dichiarato l'ex segretario del Foreign Office nella clip della sua campagna, pur sostenendo una riduzione della pressione fiscale.

Immancabile l'endorsement di Trump, a Londra proprio nelle stesse ore, anche se non è stato programmato alcun incontro ufficiale tra i due.