Donald Trump in Gran Bretagna per una visita di tre giorni

Roma, 3 giu. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è atterrato a Londra per una visita di Stato di tre giorni nel Regno Unito.

Prima di salire sull'Air Force One presidenziale accompagnato da Melania, Trump ha affermato:

"Stiamo andando nel Regno Unito. Penso che sia molto importante e sarà sicuramente interessante. Stanno succedendo molte cose nel Regno Unito e sono sicuro che si concluderanno positivamente per loro. Come sapete vogliono fare affari con gli Stati Uniti e penso che ci sia la possibilità di un grande accordo commerciale in un prossimo futuro. Vediamo come andrà".

E se a Buckingham Palace questa sera la regina Elisabetta ospiterà un banchetto per il presidente e la First Lady, durante la visita di Trump sono previste proteste in tutto il paese, da Londra a Manchester, da Belfast a Birmingham e Nottingham.

Al Sun, il presidente americano ha annunciato che avrebbe sostenuto l'ex capo della diplomazia britannica, Boris Johnson nel suo tentativo di successione a Theresa May. Trump ha anche spiegato al Sunday Times che il leader del Brexit Party, Nigel Farage, dovrebbe essere coinvolto nei negoziati del governo per lasciare l'Unione europea.

Martedì mattina, Trump e May avranno una colazione di lavoro, aperta anche ad alcuni leader di aziende locali (tra questi ci saranno l'amministratore delegato di Barclays Jes Staley, l'amministratore delegato di GlaxoSmithKline Emma Walmsley, il presidente di BAE Systems Sir Roger Carr e John Pettigrew di National Grid), e dopo ulteriori colloqui a Downing Street, seguirà una conferenza stampa congiunta.