Romania, Papa celebra la diversità: non aver timore di mescolarsi

Sumuleu Ciuc, 1 giu. (askanews) - Il Papa nel suo secondo giorno di visita in Romania celebra la diversità durante una messa all'aperto di fronte a 100mila persone a Sumuleu Ciuc, in Transilvania, santuario meta dei pellegrinaggi dei cattolici romeni di lingua ungherese. "Pellegrinare la sfida a scoprire e trasmettere lo spirito del vivere insieme, non avere timore di mescolarsi, incontrarci e aiutarci", ha detto.