Cottarelli: unanimità sui minibot? Forse qualcuno non ha capito

Trento, 1 giu. (askanews) - L'unanimità che ha segnato l'approvazione alla Camera dei mini-bot è frutto probabilmente di sottovalutazione da parte di alcune forze politiche; in sé i minibot sono uno strumento per abituare le persone a veder circolare qualcosa che euro non è, la sua messa in votazione porta disturbo al mercato, ma per il momento è un atto senza alcuna ricaduta concreta. E la valutazione che Carlo Cottarelli, direttore dell Osservatorio conti pubblici alla Università Cattolica di Milano, che ha Trento partecipa al Festival dell Economia, dà sullo strumento dei minibot.

"La mozione non ha nessuno effetto legale", ha spiegato, ma è un segnale. E a quanti gli chiedono se tra due anni l'Italia sarà ancora nella zona euro, l'ex commissario alla spending review del governo Letta risponde di "sì", anche se ci saranno tensioni.

Cottarelli non nasconde i suoi dubbi infine sulla risposta italiana ai richiami di Bruxelles sui conti pubblici e sulle concrete possibilità per il nostro governo di evitare le clausole di salvaguardia.