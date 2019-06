Maxi frode finanziamenti agricoltura, a Foggia denunciati in 11

Milano, 1 giu. (askanews) - Intascavano i sussidi per l'agricoltura grazie a falsi titoli di possesso di terreni e imprese che erano in realtà delle scatole vuote intestate a prestanome. La Guardia di finanza del Comando Provinciale Foggia ha individuato gli 11 ritenuti responsabili nell'ambito di una indagine che ha portato al sequestro preventivo di oltre 1,5 milione di euro di beni e contanti.

Le accuse sono truffa aggravata e continuata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

In particolare i militari della Tenenza di San Nicandro Garganico, coordinati dalla Procura della Repubblica di Foggia, hanno scoperto un ampio sistema di frode, messo in atto da parte di vari soggetti residenti tra San Nicandro Garganico, Cagnano Varano ed Ischitella per accaparrarsi gli ingenti finanziamenti europei erogati dall'AGEA (Agenzia Nazionale per le Erogazioni in Agricoltura) con l'aiuto di professionisti impiegati presso i Centri Assistenza Agricola preposti a redigere le domande all'aiuto.