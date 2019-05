Eruzione di un vulcano a Bali, 2 km di fumo e cenere nel cielo

Milano, 31 mag. (askanews) - Una colonna di fumo e cenere alta oltre 2 km si è alzata dal cratere del vulcano Agung, sull'isola di Bali. È l'ennesima eruzione dal 2017, anno in cui il vulcano, che si trova a circa 70 km dall'area turistica di Kuta, è tornato in attività. L'allerta rimane altissima e intorno al cratere c'è un'area di 4 chilometri chiusa per sicurezza. La scorsa estate decine di voli sono stati cancellati e moltissimi centri evacuati.

L'eruzione più violenta è stata quella del 1963 quando morirono circa 1.600 persone.

(credits: Tanaya Homestay Amed)