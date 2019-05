L'invito di George Clooney: "Io e Amal vi aspettiamo a Como"

Roma, 31 mag. (askanews) - Un invito valido per due persone a trascorrere del tempo con George e Amal Clooney nella loro lussuosa villa a Laglio, sul Lago di Como. E' lo stesso attore a lanciare la proposta a cui si può partecipare online: il pacchetto comprende un pasto a base di prodotti tipici, mentre si possono scattare foto con la coppia famosa: pane, salumi, formaggio e prosecco italiano, splendida vista sul lago e le Alpi e naturalmente un volo per l'Italia e sistemazione in hotel 4 stelle.

Un concorso di beneficenza, fatto attraverso la piattaforma Omaze, allo scopo di raccogliere fondi per la Clooney Foundation for Justice con cui i Clooney si battono contro la violazione dei diritti umani in tutto il mondo.

George ironizza sulla sua popolarità offuscata dalla moglie: "Ciao sono George Clooney e sono qui per invitarti in Italia insieme a mia moglie". Poi il regista lo ferma dicendogli di attenersi alle battute e ricominciare e lui legge il testo corretto: "Ciao, sono il marito di Amal Clooney, George, e vogliamo invitarvi con noi sul Lago di Como"...

E il regista gli conferma che la gente ama Amal, è lei il punto di forza. E a quel punto Clooney va avanti: "Immaginate. Voi e Amal con un calice di vino che parlate di attualità mentre io, suo marito, vi servo il pranzo in silenzio. Ma davvero? A questo punto diciamo direttamente che ci sarà solo Amal, senza di me!". "Una fantastica idea" replica il regista. E George: "Io scherzavo".

Finendo per elencare a ruota libera il fatto di essere stato considerato tra i più sexy del Pianeta, i vari ruoli al cinema, il fatto di essere amico di Brad Pitt e di poter dare il suo numero e tanto altro. Poi torna serio e lancia l'appello: "Andate sulla piattaforma Omaze e donate. Vi aspettiamo!".