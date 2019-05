Dal 2 giugno il Quirinale si apre al contemporaneo

Roma, 30 mag. (askanews) - Il Quirinale apre al contemporaneo Nella Casa degli Italiani arte e design dal dopoguerra a oggi. Il patrimonio artistico del Quirinale si arricchisce e si aggiorna con un significativo innesto di arte contemporanea italiana. E' "Quirinale contemporaneo", un progetto fortemente voluto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Trentasei opere dei più importanti artisti, come De Chirico, Pomodoro, Fontana, Accardi, Guttuso, Fioroni, Burri, solo per citarne alcune, e trentadue oggetti, concepiti da design italiani e prodotti da aziende italiane, troveranno collocazione stabile, in contemporanea con la celebrazione della Festa della Repubblica, il 2 giugno, nei cortili, nei saloni e nei giardini del Palazzo che ospita la Presidenza della Repubblica.