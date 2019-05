Ostia, aggressioni e rapine a donne sole: una coppia in manette

Roma, 30 mag. (askanews) - Sono accusati a vario titolo di rapina, furto con strappo, lesioni personali e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. I carabinieri di Ostia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip presso il Tribunale locale, nei confronti di una coppia di italiani entrambi con precedenti, ritenuti responsabili di almeno cinque rapine e un furto con strappo ai danni di donne sole nel centro di Ostia.

Rapine commesse in orario notturno nei confronti di vittime isolate e aggredite di sorpresa alle spalle, con pugni, calci e talvolta colpite con oggetti contundenti. In un caso una 28enne era stata aggredita in strada e scaraventata a terra, poi pestata con pugni sulla schiena e al volto con conseguente frattura delle ossa nasali e un trauma cranico.

Il modus operandi della coppia era quasi sempre lo stesso: le vittime venivano "selezionate" e colte di sorpresa mentre rientravano in casa oppure mentre andavano a lavoro molto presto, approfittando dell'assenza di testimoni e agendo talvolta in luoghi poco illuminati.