Budapest, barca di turisti si ribalta nel Danubio: almeno 7 morti

Budapest, 30 mag. (askanews) - Un battello con turisti a bordo si è rovesciato nel Danubio a Budapest, in Ungheria. Il bilancio è di almeno sette morti e

e una ventina di dispersi. Sull'imbarcazione erano in 33, principalmente turisti della Corea del Sud. Alcuni feriti sono stati portati in ospedale.

L'incidente si è verificato vicino al Parlamento, secondo la polizia ungherese la barca si è rovesciata dopo la collisione con un barcone, durante una pioggia torrenziale.

Il battello, chiamato "La Sirena", 26 metri di lunghezza, secondo un testimone è stato colpito da uno molto più grande di quelli usati per le crociere.

Il presidente della Corea del Sud Moon Jae-in si è detto pronto a mobilitare le risorse necessarie per aiutare i soccorsi e le ricerche rese difficili dal maltempo, e ha garantito: "Il nostro governo condurrà un'indagine approfondita sulle cause dell'incidente in collaborazione con le autorità ungheresi".