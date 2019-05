In anteprima "Ho la febbre" il nuovo singolo di Giordano Joe

Milano, 30 mag. (askanews) - In anteprima il video di "Ho la febbre" terzo singolo del giovane cantautore milanese Giordano Joe, dal 31 in radio e disponibile sulle piattaforme digitali e gli store (su etichetta ON THE SET)

Scritto e composto da Giordano Joe, prodotto da Luca Venturi, arrangiato da Marco Guarnerio e Simone Summa che lo ha anche mixato e masterizzato, vede alle chitarre Michael Benenato, al basso Daniele Fioramonte e alla batteria Federico Spinelli ed è stato registrato al Metropolis Studio di Milano.

"Con questa canzone" - dice Giordano - "ho voluto associare lo stato d'animo turbolento vissuto per la fine di una relazione importante ai sintomi influenzali che avevo in quello stesso periodo. L'Estate era ormai alle porte ma il clima incerto e piuttosto anomalo rispecchiava esattamente i sentimenti che provavo. La musica, ancora una volta, è riuscita a trasformare in arte la sofferenza e proprio per questo non potrò mai farne a meno."

Il videoclip, diretto da Marco D'Andragora, è stato girato presso il Cross Studio di Milano.

Giordano Joe Santonocito nasce a Milano l'11 giugno 1991. Di recente ha scritto per Serena De Bari, giovane talento di Amici 2016, la canzone " Diamante nero". Giordano afferma " Avevo e continuo ad avere un' esigenza interiore nel trasformare in musica ciò che la vita mi offre. Penso sia un dovere morale che se dovessi trascurare danneggerebbe la mia salute emotiva. La musica fa parte di me e poterla condividere è ciò che mi rende felice!". Ha pubblicato nei mesi scorsi altri due singoli e sta preparando il suo primo album.