Contromossa di Huawei: ricorre alla Corte statunitense

Shenzhen, 29 mag. (askanews) - Contromossa a sorpresa di Huawei contro la decisione degli Stati Uniti di inserire il colosso cinese nella lista nera commerciale. Il leader dell'ufficio legale dell'azienda cinese, Song Liuping nel corso di una conferenza stampa ha fatto sapere che ha chiesto a un tribunale americano di respingere il bando che impedisce alle agenzie federali americane di acquistare i suoi prodotti.

"Proprio ora abbiamo presentato una mozione per un giudizio sommario, in questo modo ci auguriamo che il tribunale possa emettere un giudizio nel modo più rapido ed efficiente e dichiarare incostituzionali le restrizioni su Huawei e interrompere le sanzioni correlate" ha detto Song Liuping precisando che il bando voluto da Trump crea un precedente pericoloso che danneggerà miliardi di consumatori americani.

"Il governo degli Stati Uniti non ha fornito prove per dimostrare che Huawei è una minaccia per la sicurezza: non c'è nessuna pistola, non c'è fumo, ci sono solo speculazioni", ha detto l'avvocato. Un'audizione sulla mozione è stata fissata per il 19 settembre.