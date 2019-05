Europee, a Bruxelles primo summit con i leader del Ppe

Bruxelles, 28 mag. (askanews) - Si tengono a Bruxelles i primi incontri per tirare le somme dai risultati definitivi delle elezioni europee, cominciare a tessere la tela dei negoziati per le nuove alleanze politiche nell'Europarlamento, cominciare a discutere sulle nuove nomine ai vertici delle istituzioni Ue, e soprattutto per decidere il destino degli "spitzenkandidat", i capilista dei partiti europei candidati alla presidenza della Commissione.

I leader dei partiti che aderiscono al PPE si sono ritrovatial summit dei popolari. Presenti tra gli altri Merkel, Berlusconi, Tajani, Tusk e Junker.