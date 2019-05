"Nureyev-The White Crow", il film sul ribelle genio della danza

Roma, 28 mag. (askanews) - Dal 27 giugno arriva al cinema "Nureyev - The White Crow", film sulla vita del leggendario ballerino e coreografo Rudolf Nureyev. Anticonformista, caparbio e ribelle, genio della danza. Si racconta la sua infanzia sofferta nella gelida città sovietica di Ufa, la scuola di ballo che frequentò a Leningrado, il successo. A soli 22 anni entrò nella rinomata Kirov Ballet Company, con cui andò a Parigi nel 1961, nel suo primo viaggio al di fuori dell'Unione Sovietica.

Gli ufficiali del KGB, però, lo marcarano stretto, diffidando del suo comportamento ribelle e della sua amicizia con la giovane Parigina Clara Saint. Il ballerino non potrà andare a Londra con la compagnia e dovrà essere immediatamente rimpatriato. I "superiori" di Nureyev gli comunicarono che doveva assolutamente tornare in Patria per esibirsi al Cremlino ma lui comprese che stava pagando caro il prezzo della sua libertà nella capitale parigina.

A dare il volto a Nureyev il giovane Oleg Ivenko, mentre Ralph Fiennes oltre a essere regista, è Alexander Pushkin, famoso maestro russo di ballo.