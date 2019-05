Zingaretti: si apre una stagione nuova, Pd alternativa di governo

Roma, 27 mag. (askanews) - "Noi crediamo che il voto delle Europee apre una situazione politica nel nostro paese totalmente nuova e diversa, in cui il Pd svolgerà un ruolo importante, di battaglia politica e di ricostruzione dell'alternativa". Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, durante una conferenza stampa al Nazareno, ha commentato i risultati delle europee.

"Dopo la Lega siamo il partito che cresce più di tutti. Siamo il primo partito a Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna e Firenze, il secondo a Napoli e Palermo", ha aggiunto.

"Consideriamo questo voto il primo passo per la costruzione di un'alternativa, è una ripartenza. Eravamo dati per spacciati o ai margini, ma gli italiani ci hanno aiutato a voltare pagina verso la riorganizzazione di un'alternativa a un governo in cui oggi Salvini indica le priorità della Lega come uniche e imprescindibili. Noi insistiamo per un'agenda che metta al centro lavoro, sviluppo, giustizia sociale", ha concluso Zingaretti.