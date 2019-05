Salvini: spero Fca-Renault vada a buon fine, buona notizia

Milano , 27 mag. (askanews) - Il vicepremier Matteo Salvini spera che la fusione Fca-Ranault "vada a buon fine". Lo ha detto commentando il risultato delle europee. "Se Fiat cresce è una buona notizia per l'Italia e per gli italiani. Conto che l'operazione sia brillante, rivolta al futuro e che tuteli ogni singolo posto di lavoro in questo paese, ma che porti a far nascere un gigante europeo dell'auto" ha aggiunto. "Ovviamente la tutela dei posti di lavoro e avere piani industriali che guardino non a breve ma al medio a lungo termine è fondamentale" ha concluso Salvini.