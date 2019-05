Granelli: avanti con progetto prolungamento M4

Milano, 25 mag. (askanews) - Prosegue il progetto di prolungamento della M4 verso Corsico, Buccinasco e Trezzano. "E' stata consegnata in questi giorni - ha dichiarato l'assessore alla Mobilità Marco Granelli - la prima fase dello studio di fattibilità per un prolungamento verso Corsico, Buccinasco e Trezzano perché Milano non vuole fermarsi. Mentre realizziamo questa metropolitana stiamo ragionando su come fare in modo che il sistema delle metropolitane di Milano sia più collegato con i Comuni limitrofi perché le persone devono potersi muovere sempre di più con il trasporto pubblico".