Exit poll europee Olanda: vincono laburisti, male i nazionalisti

Amsterdam, 23 mag. (askanews) - Vittoria per i laburisti di Timmermans, secca battuta d'arresto per i nazionalisti in Olanda. Gli Exit poll provvisori della Ipsos hanno dato oggi il partito laburista come vincitore nelle elezioni per la rappresentanza olandese nell'Europarlamento. Secondo questi dati, al PvdA andrebbero cinque seggi su 26, con un incremento di due rispetto alle precedenti elezioni.

Il margine di errore dichiarato dall'istituto demoscopico è di un seggio.

Il partito di estrema destra Forum voor Democratie avrebbe preso tre seggi, mentre il partito del premier Mark Rutte, il VVD di destra, prenderebbe quattro seggi, uno in più della precedente elezione europea.

Geert Wilders, col suo partito nazionalista PVV, invece, avrebbe perso tre dei suoi quattro seggi precedenti. E anche il partito liberalsocialista, europeista, D66 perderebbe due seggi, vedendo annullata la sua rappresentanza.

Buono il risultato anche dei verdi di GroenLinks, che prende 3 seggi, uno in più delle altre elezioni. Un seggio andrebbe anche al partito populista 50Plus.

"Dappertutto c'è bisogno di un'altra Europa", ha commentato Frans Timmermans, vice-presidente della Commissione Ue, il candidato socialista Ue dopo l'exploit del suo partito laburista.