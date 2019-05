Ambasciatore Finlandia: Babbo Natale a Roma, un turista speciale

Roma, (askanews) - Un giorno di vacanza a Roma. Una passeggiata a bordo di una Ferrari scoperta per le vie del centro, il Colosseo, il Circo Massimo. Una visita ai bambini, i suoi fan preferiti. Sarà questo il programma del piccolo break romano che Babbo Natale ha deciso di prendersi il 25 maggio. Una visita insolita e attesa, come ha spiegato l'ambasciatore di Finlandia in Italia Janne Taalas.

"E' la prima volta che Babbo Natale viene in Italia da quando sono Ambasciatore, da quattro anni. Non viene spesso in Italia. Questa volta ho parlato con Babbo natale e vorrebbe visitare l'Italia nel periodo estivo per vedere il Paese come tanti finlandesi hanno fatto in estate".

Ogni anno, infatti, sono 250mila i finlandesi che scelgono l'Italia per le loro vacanze e Babbo Natale sarà uno di questi.

"Sono sicuro che è curioso. Ci sono migliaia di finlandesi che visitano l'Italia ogni anno e Babbo Natale è uno di loro.I finlandesi amano l Italia, un paese molto vicino a noi".

Durante la visita Babbo Natale verrà scortato da 40 Ferrari e dagli agenti della Polizia penitenziaria, di cui incontrerà i figli insieme a un gruppo dell'Associazione italiana persone Down.