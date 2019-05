Calcio, Marcello Lippi torna ct della nazionale della Cina

Pechino, 24 mag. (askanews) - Marcello Lippi tornerà a guidare la nazionale cinese. Il tecnico, campione del mondo con l'Italia nel 2006, è stato nominato per la seconda volta commissario tecnico in vista delle qualificazioni ai prossimi mondiali di calcio in Qatar del 2022. "Quando Lippi è stato ct della nazionale", scrive la federcalcio cinese sul proprio sito web, la squadra ha mostrato "spirito positivo e una mentalità tenace nel gioco". Il suo ritorno sulla panchina della Cina avrà "un grande impatto sul sogno di partecipare ai mondiali". Il ct campione del mondo con gli azzurri nel 2006 era stato nominato per la prima volta ct della nazionale cinese nell'ottobre 2016 e si era dimesso a gennaio scorso, dopo la sconfitta per 3-0 contro l'Iran ai quarti di finale di Coppa d'Asia.

Alla guida della nazionale in maglia rossa, il 71enne tecnico toscano ha ottenuto tre vittorie, due pareggi e una sconfitta nel girone di qualificazione asiatico agli scorsi Mondiali, senza riuscire tuttavia a guadagnare l'accesso alla fase finale, in Russia.