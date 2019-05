Europee, Jeremy Corbyn è andato a votare nonostante la Brexit

Londra, 23 mag. (askanews) - Il capo dell'opposizione in Gran Bretagna Jeremy Corbyn è andato a votare per le Elezioni Europee, malgrado la Brexit incombente. Il suo partito laburista è dato al 16%, dietro al Brexit Party (dato al 34%), ultima creatura politica di un vecchio volpone dell'euroscetticismo, Nigel Farage, che in realtà è un habitué dell'assemblea di Strasburgo.

I britannici votano per 73 seggi sui 751 dell'Europarlamento, emiciclo dal quale avrebbero dovuto essere già fuori a marzo scorso.