Europee, al via il voto nel Regno Unito e nei Paesi Bassi

Roma, 23 mag. (askanews) - Il Regno Unito e l'Olanda sono i primi due Paesi membri dell'Ue a votare per il rinnovo del Parlamento europeo. Le urne in Gran Bretagna, all'ombra della Brexit, si sono aperte alle 7 locali e chiuderanno alle 22 mentre nei Paesi Bassi i seggi sono accessibili dalle 7:30 alle 21.

In Olanda, dove sono chiamati alle urne 13,5 milioni di persone (3,6% sono cittadini di altri Paesi Ue), occhi puntati sull'euroscettico Thierry Baudet, fondatore solo due anni fa del Forum della Democrazia che, secondo i sondaggi, potrebbe battere i liberali del Primo ministro Marke Rutte. Al termine delle operazioni di voto nei Paesi Bassi sono previsti gli exit poll, ma le proiezioni e i risultati finali sono in programma a partire da quando avranno finito di votare in tutti i Paesi membri. L'Olanda deve eleggere 26 deputati che diventeranno 29 se il Regno Unito riuscirà a trovare una soluzione per uscire dall'Ue prima del 2 luglio, nel qual caso i suoi eurodeputati dovranno rinunciare ai seggi nell'emiciclo di Strasburgo.

Dopo Regno Unito e Paesi Bassi, toccherà a Irlanda e Repubblica ceca. Poi a Slovacchia, Lettonia e Malta. Tutti gli altri Paesi votano domenica 26 maggio.