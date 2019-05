Boccia: per migrazioni la soluzione non è chiudere le frontiere

Roma, 22 mag. (askanews) - "Per le migrazioni la soluzione non è quella, impossibile, di chiudere le frontiere; lo ha detto fra gli applausi all'assemblea generale di Confindustria il presidente dell'associazione degli industriali, Francesco Boccia, in un chiaro riferimento alle politiche del governo gialloverde.

"Di un'Europa forte e coesa abbiamo bisogno per gestire le sfide dell'immigrazione" ha detto Boccia ricordando che per la sua conformazione (68mila chilometri di coste), l'Ue non sarebbe comunque in grado di chiudersi a riccio. Serve allora, ha detto, "una gestione convidisa, ma anche il contributo che le nostre imprese possono dare anche con progetti di parternariato tra privati e inclusione attiva dei migranti; un modello per lo sviluppo dell'Africa che possiamo esportare in Europa, per far sì che chi arriva oggi in Europa possa contribuire, come hanno fatto i milioni di nostri emigranti nel mondo, alla crescita e al benessere dei nostri Paesi".