Incendio a Mirandola, in fiamme comando della polizia municipale

Mirandola, 21 mag. (askanews) - È di due morti, un pensionato di 86 anni e la sua badante di 74 con una ventina di feriti di cui 2 in gravi condizioni, il bilancio dell'incendio doloso che si è sviluppato nella notte tra il 20 e il 21 maggio 2019 a Mirandola in provincia di Modena dove è andata in fiamme la sede della Polizia Locale, in via Roma.

L'incendio è divampato al piano terra di un edificio di tre piani, ora dichiarato inagibile, in cui abitavano 21 persone. Gli investigatori, nel giro di poco tempo, hanno individuato e fermato il presunto responsabile; si tratta di un giovane immigrato nordafricano. Circostanza che, a pochi giorni dalle elezioni europee del 26 maggio, ha fatto scoccare un nuova scintilla di dissapori tra Lega e 5 stelle, con botta e risposta a partire dalle parole del ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

"Alla faccia di chi vuole i porti aperti - ha detto parlando con alcuni giornalisti - qui i porti bisogna blindarli, in Italia e in tutta Europa".

Immediata la replica dell'opposizione ma anche degli stessi alleati di governo del ministro leghista. "Dovrebbe essere proprio il Viminale a chiarire perchè quell'uomo era libero", hanno tuonato i pentastellati, mentre il leader del Pd Zingaretti ha parlato di "fallimento totale delle politiche del governo sulla sicurezza".