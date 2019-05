ActionAid: a Exco perché cooperazione sia per sviluppo dei popoli

Roma, 20 mag. (askanews) - ActionAid è un'organizzazione internazionale indipendente che opera da oltre 40 anni in più di 40 Paesi, e che era presente tra le altre ong alla Fiera della cooperazione internazionale, Exco 2019, tenutasi a Roma:

Natalia Lupi, Project Manager di ActionAid: "Riteniamo che sia importante essere presenti qui per tante ragioni: è una nuova prova della capacità della società civile di essere presente, di dialogare, di fare rete, non solo con gli attori con i quali si riconosce, ma anche con attori appartenenti ad altri mondi, come quelli del settore privato. E riteniamo che sia particolarmente importante farlo in un momento storico in cui la società civile è sotto attacco, da tanti fronti e in maniera assolutamente ingiustificata. Un attacco che va alle radici stesse della nostra ragione di essere, ai valori di cui siamo portatori, alla visione di una società fondata sui diritti. Ci sembra anche importante che un'eredità di questo evento possa essere il rivendicare l'obiettivo della cooperazione allo sviluppo, che sia quindi lo sviluppo dei popoli, e che non sia volto alla promozione della esternalizzazione delle frontiere, come invece purtroppo vediamo che sta accadendo".