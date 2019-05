Rifiuti zero in ospedale: l'azienda Newster guarda all'Africa

Roma, 20 mag. (askanews) - Rifiuti zero in ospedale: questo l'ambizioso obiettivo dell'azienda italiana Newster che produce impianti per la sterilizzazione dei rifiuti sanitari, presentati alla Fiera della cooperazione internazionale, Exco 2019, tenutasi a Roma.

Andrea Bascucci, amministratore unico di Newster:

"Siamo contenti di esserci, lo abbiamo deciso all'ultimo, a seguito di un progetto in Zimbabwe che ci ha aperto un po' gli occhi su quelle che potevano essere effettivamente le prospettive commerciali di un'interazione profit-no profit in Africa. Essere qui è una vetrina che dice sia a chi viene dall'Africa, ma soprattutto a chi fa cooperazione dall'Italia, in particolare alle istituzioni, che c'è della tecnologia green made in Italy che può risolvere un problema a livello mondiale".