Global Sustainability Forum, 3 giorni alla Luiss business school

Roma, 20 mag. (askanews) - Si è aperta a Roma la tre giorni del Global Sustainability Forum 2019, organizzato quest'anno dalla Luiss Business School presso la sua sede di Villa Blanc. Al centro dell'evento i temi della sostenibilità economica, sociale ed ambientale, argomenti sempre più sentiti e rilevanti per il futuro del pianeta. Paolo Boccardelli, Direttore della Luiss Business School, ha spiegato come "da anni ha messo al centro della sua strategia l'obiettivo di formare i giovani leader for a better world".

"La Luiss business school da anni ha messo al centro della sua strategia un obiettivo, quello di formare giovani e meno giovani con un unica finalità: leaders for a better world. Cioè noi crediamo che la leadership a tutti livelli, soprattutto quelli manageriali, debba essere rivolta a coniugare obiettivi sicuramente di crescita del valore economico delle realtà aziendali ma anche di crescita del valore sociale e quindi di rispetto dell ambiente e della sostenibilità a tutti livelli. Per fare questo - ha proseguito - il lavoro che si fa in aula è cambiato radicalmente, non si lavora più esclusivamente su strumenti e tecniche di natura manageriale e finanziaria ma si coniuga questo con problemi reali che affrontano le crisi ambientali, che affrontano scelte di investimento in contesti limite che da un lato agevolano il rispetto di obiettivi finanziari e dall'altro il rispetto degli obiettivi ambientali. Cioè - ha concluso - noi forziamo i nostri studenti a formare se stessi con una prospettiva più ampia non solo di valore finanziario ma anche di valore sociale".