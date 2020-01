Kobe Bryant, l'ultimo video con la figlia Gianna prima del tragico schianto in elicottero

La morte di Kobe Bryant, 41 anni, e della figlia Gianna, 13 anni, ha sconvolto il mondo della pallacanestro e non solo. La leggenda della Nba è venuta a mancare insieme ad altre otto persone per un tragico schianto in elicottero, mentre stava raggiungendo la Mamba Sports Academy. Qui avrebbe accompagnato la figlia a giocare una partita di basket, come sempre aveva fatto dopo il ritiro nel 2016. L'ultimo video di Kobe e di Gianna insieme risale alla partita dei Brooklyn Nets contro gli Atlanta Hawks a New York, dove si vede Bryant dare consigli alla figlia sorridente. Kobe lascia altre tre figlie, ma se n'è andato insieme a quella che considerava il suo erede per portare avanti la dinastia nel basket.

Per approfondire leggi anche: La straziante reazione di LeBron