Sinisa Mihajlovic è sulla bocca di tutti per le dichiarazioni che ha reso al Resto del Carlino in favore di Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni, individuati come il cambiamento di cui l'Emilia Romagna ha bisogno. Domenica 26 gennaio si vota e l'endorsement dell'allenatore del Bologna avrà fatto sicuramente piacere alla Lega, anche perché del tutto spontaneo e non previsto. Chissà se si può dire lo stesso di Ivan Zaytsev, che con tempismo sospetto ha postato su tutti i social un selfie con Stefano Bonaccini, accompagnato dalla descrizione "il mio presidente".

Per approfondire leggi anche: Caso Mihajlovic, chiesto l'intervento della magistratura

Posizione più che legittima, quella espressa dallo 'Zar' della nazionale italiana di pallavolo, anche se stupisce che sia uscito allo scoperto proprio nelle ore seguenti le dichiarazioni di Mihajlovic. In ogni caso lo schiacciatore del Modena aveva già manifestato negli scorsi mesi la sua simpatia per certi ambienti del centrosinistra, avendo postato sui social dei video con le Sardine riunite a dicembre in quel di Modena.

Nel video del 20 novembre Zaytsev con le Sardine. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev