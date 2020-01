José Mourinho, il video della sbirciatina da giallo: "Sono stato scortese con un idiota"

José Mourinho sta vivendo un primo momento delicato alla guida del Tottenham. Dopo l’ottimo impatto iniziale, lo Special One ha rallentato e ha perso contatto con la zona Champions League: nelle ultime quattro partite sono arrivate due sconfitte e un pareggio che hanno fatto scivolare i londinesi a -6 dal Chelsea quarto in classifica.

Nell’ultimo turno di Premier League, il Tottenham ha perso 1-0 contro il Southampton e Mou ha fatto parlare di sé per un episodio molto curioso: verso la fine della partita, si è avvicinato alla panchina avversaria e si è chinato come se volesse dare un’occhiata agli appunti dello staff avversario. A fine partita il portoghese ha commentato così: “Ho meritato l’ammonizione perché sono stato scortese, ma lo sono stato con un idiota”. Non è chiaro a chi si riferisse, ma di certo c’è che qualcuno lo ha fatto irritare. In ogni caso è riuscito con uno dei suoi gesti strani a distogliere l’attenzione della squadra, che non sta attraversando un gran periodo di forma.