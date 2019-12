Leonardo Bonucci e Cuadrado, mezza rissa a Lazio-Juve: il video che era sfuggito

Quello che ancora molti non avevano visto. Siamo a Lazio-Juventus, il ko di sabato sera patito dai bianconeri all'Olimpico, la partita che tante crepe ha aperto a Torino e che ha anzitempo (e forse un po' ingenerosamente) spedito Maurizio Sarri sul banco degli imputati. Il minuto è il 70', Cuadrado è appena stato espulso per il fallo da ultimo su Lazzari lanciato a rete (il momento di svolta della partita). E il colombiano cerca di protestare, in modo veemente. A quel punto ecco però intervenire Leonardo Bonucci, che cerca di tranquillizzarlo. Ma Cuadrado, con discreta evidenza, non gradisce affatto: i due infatti si spintonano con violenza e vengono poi divisi da un compagno. Successivamente, interpellato da Dazn, Bonucci ha spiegato: "Non ci siamo confrontati perché le cose vanno fatte sbollire". E chissà se a distanza di tre giorni un confronto c'è stato. Per certo, alla Juventus, la tensione sembra davvero alle stelle.