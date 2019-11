Milano, tifosi della Dinamo Zagabria invadono la città: traffico in tilt

Caos e tafferugli a Milano, dove poco dopo le 17.30 i tifosi della Dinamo Zagabria hanno mandato in tilt il traffico della città. Sfilando tra cappucci neri e fumogeni verso San Siro dove si tiene il match di Champions League tra Atalanta e la squadra croata, gli ultrà hanno percorso via Pagano, poi via Giotto, via Monte Rosa, viale Pietro Tempesta e via Monreale. Ultrà sorvegliati anche con gli elicotteri, la polizia ha bloccato le strade per far sfilare il coreto. Per l'osservatorio per le manifestazioni sportive il rischio è altissimo, livello 4. I tifosi della Dinamo in Italia, infatti, hanno parecchi precedenti: scontro con forze dell'ordine e gruppi rivali.