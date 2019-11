Marco Van Basten, saluto nazista in diretta tv: lo scandalo che scuote l'Olanda

Che disastro per Marco Van Basten. L'ex fuoriclasse del Milan si trova in studio per Fox Sports mentre andava in onda un'intervista a bordo campo, in Olanda. Van Basten ha il microfono aperto, ma non lo sa. E così, ecco che all'improvviso piove l'omaggio ad Adolf Hitler: "Sieg Heil", scandisce nel microfono il cigno di Utrecht. Chiarissimo, indiscutibile il saluto nazista. Grave imbarazzo per l'emittente, tanto che Van Basten successivamente ha parlato di "scherzo frainteso". "Non era mia intenzione scandalizzare i telespettatori - ha affermato Van Basten -, volevo solo ridicolizzare il tedesco di Hans Krasy, mi scuso". Per inciso, Kraay è l'inviato che intervistava Frank Wormuth, allenatore dell'Heacles Almelo, che nell'ultima partita ha affrontato l'Ajax fuori casa, sconfitto per quattro reti a zero.