Cristiano Ronaldo sostituito, il video: insulto in portoghese a Maurizio Sarri?

Si torna ancora all'Allianz Stadium, a Juventus-Milan. Il momento è quello della sostituzione di Cristiano Ronaldo, il quale con gran polemica non ha salutato il mister, Maurizio Sarri, si è infilato direttamente negli spogliatoio e a ha abbandonato lo stadio, direzione Portogallo. Si torna al video che mostra il fenomeno in primo piano mentre, col volto tesissimo, lascia spazio a Paulo Dybala al termine di una partita davvero opaco e poco concreta. Seconda sostituzione in due partite, mai accaduto prima o quasi, a CR7. E uscendo dal campo, domenica sera, si nota chiaramente come dica qualche parola all'indirizzo di Sarri. Parla in portoghese, e c'è chi assicura che dal labiale sembra proprio che Ronaldo abbia riservato qualche commento poco gentile - eufemismo - al suo allenatore. Il caso, insomma, resta aperto.

