Sarà investigato il contatto avvenuto all'inizio del Gp del Giappone tra la Ferrari di Charles tra Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. C'è stata una partenza a sorpresa nella gara nipponica, che si corre in una giornata assolata e su pista asciutta il giorno dopo il passaggio del tifone Hagibis: le due Ferrari che partivano davanti a tutti dopo i primi giri sono state superate dalla Mercedes di Valtteri Bottas. La vettura di Leclerc è stata danneggiata nell'ala anteriore per un contatto con la Red Bull di Verstappen che tentando di passare all'esterno è finita fuori pista. Leclerc è stato così costretto a fermarsi al quarto giro per cambiare il musetto danneggiato. Mentre Verstappen si è poi ritirato. Anche Vettel era stato investigato per falsa partenza ma i giudici di gara hanno poi giudicato la partenza regolare. A metà gara al comando sempre la Mercedes di Bottas davanti alla Ferrari di Vettel e alla seconda Mercedes di Lewis Hamilton.