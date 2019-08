Bruttissimo incidente alla partenza del dodicesimo appuntamento del mondiale MotoGp in Gran Bretagna. Il pilota della Yamaha Petronas Fabio Quartararo è scivolato al via trascinando fuori anche la Ducati di Andrea Dovizioso, che era alle sue spalle e non è riuscito a evitare la moto del francese. La Ducati del forlivese è "decollata" e ricadendo ha preso fuoco.

"Sta bene, c'è stato un momento in cui aveva perso leggermente coscienza, ma tutte le analisi che abbiamo fatto sono negative", ha poi annunciato il direttore medico della MotoGp Angel Charte a proposito delle condizioni di Dovizioso: "Ha orientamento, è cosciente e ora ricordo a quello che è successo, si è ripreso - ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport - Lo abbiamo mandato a Coventry per sottoporlo a una Tac per i dolori che ha all'anca".