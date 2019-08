Marc Marquez vince il Gran Premio di Repubblica Ceca, in occasione del decimo appuntamento del mondiale MotoGp, e aumenta ancora il vantaggio in classifica. Il pilota spagnolo, partito dalla pole position, ha fatto dietro sé il vuoto dopo appena metà gara scrollandosi di dosso Andrea Dovizioso, l'ultimo ad arrendersi e secondo al traguardo. Completa il podio la Suzuki di Alex Rins, che si aggiudica il terzo posto. Mentre Valentino Rossi si è piazzato sesto come migliore delle Yamaha, dietro alla Ducati Pramac di Jack Miller e alla Honda LCR di Cal Crutchlow. Non è andata bene invece per Danilo Petrucci, ottavo con l'altra Ducati. La partenza del Gran Premio è slittata di 40 minuti a causa della pioggia scesa sul circuito di Brno subito prima dello start.