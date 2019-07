Un video super-cult che arriva direttamente dall'Appennino bolognese, dove si svolgeva il 43esimo Rally R.A.A.B. Historic. Il punto è che la competizione passa in prossimità di una chiesa, disturbando il prete. Già, il rombo dei motori è tutt'altro che lieve. Ed ecco che così il prelato esce dalla chiesa e perde, clamorosamente, le staffe. Urla come un ossesso rivolgendosi agli organizzatori e ai volontari del rally: "Questo è un luogo sacro, finitela! Finitela! Cretini, deficienti!". Dunque altre grida, incomprensibili. Poi il prete fa per andarsene, ma cambia subito idea e torna sui propri passi. E riprende a urlare: "Profanatori! Profanatori! Posso gridare anche io! Sono profanatori. Non è un luogo vostro, questo è un luogo di fede!". Super-cult, appunto.

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev