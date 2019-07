Non solo tafferugli, piuttosto incredibili, tra tifosi cinesi dell'Inter e tifosi cinesi della Juve (le due squadre si trovano in Asia per una tournée estiva). Anche i cori, che per quanto volgari fanno oggettivamente morire del ridere, dei tifosi nerazzurri con gli occhi a mandorla contro gli odiatissimi rivali bianconeri. Certo, i cori fanno ridere. Ma a giudicare dalla loro facce, i tifosi hanno preso tutta questa faccenda maledettamente sul serio...