Durante l'allenamento della Juve a Nanchino, in Cina, un tifoso ha fatto un blitz in campo. La polizia è intervenuta per bloccarlo ma Cristiano Ronaldo, con un "colpo di testa", ha preso la rincorsa èd è saltato sull'agente lasciando l'interessato e i presenti di stucco. Cr7 poi se ne è andato tra le risate coi suoi compagni di squadra.