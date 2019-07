Momenti di grande paura durante la partita tra Dinamo Bucarest e Universitatea Craiova in Romania. Al 24esimo il tecnico della Dinamo, Eugen Neagoe, 51 anni, è stato colpito da un attacco cardiaco e si è improvvisamente accasciato in panchina. Un'ambulanza è entrata sul terreno di gioco per prestargli soccorso col defibrillatore, tra lo shock del pubblico e le lacrime dei giocatori in campo. Neagoe è stato trasportato d'urgenza in ospedale a Bucarest e nella notte è stato operato. Le sue condizioni sono definite stabili. La partita è poi ripresa e l’Unversitatea di Craiova si è imposta 2-0.