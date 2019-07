Siamo alla nona tappa del Tour de France, vinta dal sudafricano Daryl Impey. Una strepitosa vittoria che rimarrà negli annali. Così come rimarrà negli annali quanto potete vedere in questo video. Mentre passava la carovana dei ciclisti, due tifosi a bordo strada hanno pensato bene infatti, a mo di scherno, di calarsi pantaloni e mutande per mostrare le chiappe agli atleti. Peccato però che Sonny Colbrelli, italiano velocista della squadra Bahrein-Merida, abbia avuto la prontezza di riflessi di accorgersi di quel sedere e di rifilargli uno schiaffo. Anzi, in verità un violentissimo schiaffone. Infatti alla fine del video si vedono le natiche del tifoso colpito da Colbrelli, natiche sulle quali si vedono in modo nitido le cinque dita dell'atleta. Amen.