L'ultima (probabile) fesseria di Mario Balotelli rischia di costargli molto più cara dei 2mila euro di scommessa. Si parla del fatto che l'ex attaccante del Marsiglia avrebbe chiesto a un uomo di Napoli di tuffarsi in mare a bordo del suo motorino. Questo lo ha fatto e ha incassato i 2mila euro di scommessa . Ma ora Balotelli rischia una denuncia per inquinamento e istigazione a commettere un reato. Le Forze dell'ordine hanno infatti chiesto le immagini per stabilire il coinvolgimento diretto o meno di Balotelli. Nel frattempo la Vespa utilizzata nel video è stata ritrovata in strada dagli agenti del Nucleo Ambientale della Polizia Municipale di Napoli.