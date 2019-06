Roba da kamikaze. Roba da pazzi. Roba da Jorge Lorenzo. Siamo all'appuntamento in MotoGp in Catalunya, dove per la prima volta quest'anno lo spagnolo della Honda dà segni di vita. Peccato però che perda la testa. Siamo al secondo giro, gara bellissima e appena iniziata, e Lorenzo tira una staccata folle, demenziale. Il risultato? Quello che potete vedere nel video: stende prima Andrea Dovizioso, quindi Maverick Vinales e dunque anche Valentino Rossi. Il tutto per cercare di conquistare il terzo posto alla curva nove del circuito. Manovra pericolosissima così come è stato pericolosissimo l'incidente. Dovi, Rossi e Vinales costretti al ritiro dalla manovra folle e ingiustificabile di Lorenzo, che fa un grande favore al compagno di squadra, Marc Marquez, che si involava da solo al primo posto.

